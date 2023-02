Ligue des Champions : suivre PSG / Bayern en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

4.6 ( 10 )

Ligue des champions de football 14 février 2023 – PSG / Bayern en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ et RMC Sport ! Place aux matchs allers des huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce mardi soir. Après deux défaites consécutives en Coupe de France et en Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit le Bayern de Munich au Parc des Princes.







Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+ et RMC Sport, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







C’est un match de taille qui attend les parisiens ce soir face au Bayern de Munich ! Le PSG a essuyé une défaite face à Marseille en Coupe de France la semaine dernière, ainsi qu’une seconde en Ligue 1 face à Monaco le week-end dernier. Les hommes de Galtier, toujours privés de Kylian Mbappé, seront-ils capables d’aller chercher la victoire ce soir ?

Côté statistiques, Paris a l’avantage avec six victoires contre cinq pour le Bayern. Les huit matches des deux équipes avant la finale remportée par le Bayern en 2020 ont eu lieu en phase de groupes de l’UEFA Champions League.



PSG / Bayern – Composition des équipes

🔵 PSG (composition probable) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Ramos, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Verratti, Danilo, Soler – Messi, Neymar

🔵 Bayern Munich (composition probable) : Sommer – Cancelo, Upamecano, De Ligt, Davies – Kimmich, Musiala – Müller, Sané, Coman – Choupo-Moting

PSG / Bayern en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 ou Canal+ et RMC Sport 1 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

PSG / Bayern, huitième de finale aller de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+ et RMC Sport 1.

