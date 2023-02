« Meurtre, gloire et beauté » : votre téléfilm ce 9 février sur TF1 (histoire et interprètes)

5 ( 8 )

« Meurtre, gloire et beauté » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 9 février 2023 – Ce jeudi et comme chaque après-midi en semaine, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Meurtre, gloire et beauté ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Meurtre, gloire et beauté » : l’histoire

Cassandra, une jeune femme désœuvrée âgée de 30 ans, met tout en œuvre pour entrer au studio de fitness dirigé par son idole, Summer Ray. Très vite, d’étranges accidents surviennent dans l’entourage de Summer, alors même que la passion de Cassandra pour Summer semble sans limites.

Meurtre, gloire et beauté, interprètes et personnages

Avec : Holland Roden (Cassandra Collins), Colton Royce (Austin), Jesse Reynolds (Gage), Kathryn Kohut (Summer Ray)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Le jeu mortel d’un fan ».

