Patron Incognito du 13 février : ce soir, l’émission s’invite chez « MDA Discount »

5 ( 7 )

Patron Incognito du 13 février 2023 – M6 vous propose un nouveau numéro inédit de « Patron Incognito » ce lundi soir. Cette fois, c’est une immersion dans les coulisses de l’enseigne « MDA Discount » qui vous attend.







Publicité





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur 6Play.







Publicité





Patron Incognito du 13 février 2023 : votre émission en quelques lignes

C’est au tour du patron de MDA Discount de passer incognito ! Créée en 1985 et basé à Lozanne près de Lyon, MDA Discount est une enseigne française de discount électroménager appartenant au groupe MDA Company. Avec ses 200 points de vente, l’entreprise propose une large gamme de produits de grande marque à des prix très attractifs.

Michel Vieira a intégré l’enseigne il y a 38 ans en tant que dépanneur. Il a gravi les échelons avant de devenir président en 2007.

Un grand changement de look attendra Michel Vieira qui se glissera dans la peau de Claude Bories ! Avec sa barbe teinte en brun et une nouvelle coupe de cheveux, il modifiera sa silhouette en portant un costume grossissant, de nouvelles lunettes et un piercing.

Patron Incognito du 13 février 2023, extrait vidéo

Et pour patienter jusqu’à ce soir, voici un extrait de ce qui vous attend !



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note