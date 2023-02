« Red » : votre film avec Bruce Willis ce soir sur M6 (21 février)

5 ( 8 )

« Red », c’est le film en rediffusion qui vous attend ce soir sur M6. Un film réalisé par Robert Schwentke avec Bruce Willis et Morgan Freeman dans les rôles principaux.







A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou sur 6PLAY via sa fonction direct.







« Red » : l’histoire

L’heure de la retraite a sonné ! Mais dans certaines professions, la transition peut s’avérer difficile : Frank ne supporte pas l’inactivité, son collègue Joe végète en maison de retraite, Marvin use d’amphétamines et Victoria fait des petits boulots. Pas facile de décrocher quand on a été toute sa vie… agents de la CIA ! Pourtant, quand leur ancien employeur décide d’éliminer pour de bon ces agents un peu trop compromettants, il va découvrir qu’en dépit de leur âge, ce sont encore de redoutables adversaires…

Avec Bruce WILLIS (Frank Moses), Morgan FREEMAN (Jo Matheson), John MALKOVICH (Marvin Boggs), Helen MIRREN (Victoria), Mary-Louise PARKER (Sarah), Ernest BORGNINE (Henry)



VIDEO « Red », la bande-annonce

