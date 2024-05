Plus Belle La Vie du 8 mai 2024 : Betty est en vie ! (résumé + extrait vidéo épisode 88 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 8 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 88 de PBLV – Aya est toujours en garde à vue cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais Djawad et Thomas vont s’allier pour la sortir de là…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 8 mai 2024 – résumé de l’épisode 88

Jean-Paul et Ariane réinterrogent Kilian, insistant sur l’importance de dire toute la vérité en échange de lui permettre de revoir Aya. Kilian promet de coopérer, et Aya est introduite dans la pièce. Malgré les tentatives d’Ariane pour le faire avouer sa culpabilité dans la mort de Betty, Kilian maintient son innocence, affirmant avoir déjà tout révélé. La confrontation ne donne rien et une fois sur place, Ulysse Kepler dénonce le fait qu’elle ait eu lieu sans sa présence. Il promet à Ariane de ne pas en rester là !

Au bar, Djawad vient en aide à Thomas, constatant qu’il est dépassé par la situation. Thomas apprécie le soutien de Djawad et accepte sa proposition de mener leur propre enquête, se méfiant de la police. Thomas et Djawad débutent leur enquête, interrogeant un homme près du lieu où Betty aurait disparu. Celui-ci a installé une caméra et pourrait détenir des images pertinentes. Ils découvrent une silhouette au petit matin, probablement celle de l’homme qui a déposé les vêtements de Betty.

En sortant du commissariat pour être ramené en prison, Kilian croit apercevoir Betty au loin, portant une perruque blonde !



Publicité





Steve annonce à Nisma qu’il a réussi ses examens. Il l’invite à boire un verre, mais elle doit rejoindre des bénévoles sur la place. Elle l’invite à la rejoindre, ce qu’il accepte. Ils participent à une campagne de sensibilisation à la natation pour prévenir les noyades chez les enfants, puis prévoient d’assister ensemble à la cérémonie de la Flamme Olympique.

Nisma est confrontée à un individu désagréable lors de la distribution de ses tracts. Lorsque Steve intervient, l’homme le frappe au visage. Plus tard, Nisma reconforte Steve et lui assure que la plupart des gens sont bienveillants. Ils sont sur le point de s’embrasser, mais Nisma l’évite et leur rappelle qu’ils seront en retard pour la cérémonie de la Flamme.

Blanche et Vanessa sont toujours bloquées au Pavillon des Fleurs. Blanche cherche toujours un moyen de débloquer la serrure et demande à Vanessa si elle a lu le carnet, mais Vanessa refuse de répondre. Finalement, Vanessa brûle le carnet de Rose, ce qui choque Blanche. Sur la place du Mistral, Eric discute avec Léa du Pavillon des Fleurs quand il reçoit une alerte d’alarme concernant un incendie au Pavillon des Fleurs. Il se précipite sur place…

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoilers : la fin de l’enquête, une découverte, les résumés jusqu’au 24 mai 2024



VIDÉO Plus belle la vie du 8 mai 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.