Rugby Tournoi des Six Nations : suivre Irlande / France en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Rugby – Tournoi des Six Nations suivre Irlande / France en direct, live et streaming. Nouveau match du XV de France ce samedi après-midi sur France 2 dans le cadre du Tournoi des Six Nations. Après sa victoire contre l’Italie dimanche dernier, l’équipe de France poursuit le Tournoi des Six Nations en se rendant à Dublin pour affronter l’Irlande.







Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 15h ce samedi 11 février 2023. Coup d’envoi à 15h15.







Invaincus en 2022 et après treize victoires consécutives, les Bleus défient les nations européennes dans cette nouvelle édition de la compétition. Grands favoris de cette compétition. Après leur victoire contre l’Italie, les Bleus doivent confirmer aujourd’hui et conserver cette belle dynamique pour la Coupe du monde, qui se déroulera en France à partir du 8 septembre.

Les matchs du XV de France masculin seront commentés par Matthieu Lartot, accompagné de Dimitri Yachvili, et de Cécile Grès pour les interviews en bord de terrain.

Irlande / France, composition des équipes

Le XV de départ de l’Irlande : 15. Keenan ; 14. Hansen, 13. Ringrose, 12. McCloskey, 11. Lowe ; 10. Sexton (cap), 9. Murray ; 7. van der Flier, 8. Doris, 6. O’Mahony ; 5. Ryan, 4. Beirne ; 3. Bealham, 2. Herring, 1. Porter

Les remplaçants : 16. Kelleher, 17. Healy, 18. O’Toole, 19. Henderson, 20. Conan, 21. Casey, 22. Byrne, 23. Aki



Le XV de départ de la France : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Moefana, 11. Dumortier ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Jelonch ; 5. Willemse, 4. Flament ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Baille.

Remplaçants : 16. Barlot, 17. Wardi, 18. Falatea, 19. Taofifenua, 20. Cros, 21. Macalou, 22. Couilloud, 23. Jalibert.

Irlande / France en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 15h. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site de la Fédération Française de Rugby.

🏉 Le XV de France affronte le XV du Trèfle à Dublin. C'est le choc de cette deuxième journée du Tournoi des #SixNations ! 📺 Irlande 🇮🇪 – France 🇫🇷, à partir de 15h sur notre antenne et sur https://t.co/PaFR6EjDAN pic.twitter.com/drCiz76lGE — France 2 (@France2tv) February 11, 2023

Irlande / France, un match de rugby évènement à suivre dès 15h sur France 2.

