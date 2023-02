Ici tout commence spoilers : Salomé et Gaëtan succombent, la vérité éclate, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 13 au 17 février 2023)

4.6 ( 11 )

Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 13 au 17 février 2023 – Alors que le week-end ne fait que commencer, si vous avez hâte de savoir ce qui vous attend de la semaine prochaine dans « Ici tout commence », c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par la révélation de la vérité au sujet de la tricherie de Charlène avec l’aide de Thomas.

Tout le monde va apprendre la vérité et la chute de Charlène et Thomas s’annonce terrible ! Salomé veut quitter l’institut mais Fayet n’est pas d’accord… Et avec Gaëtan, ils succombent…

Quant à Teyssier, il a réservé une (mauvaise) surprise aux étudiants de troisième année !



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 13 au 17 février 2023

Lundi 13 février (épisode 599) : Suite à sa découverte, Gaëtan s’évertue à faire entendre raison à Salomé. Lisandro reçoit une proposition inattendue et hésite à l’accepter. En cuisine, Mehdi prend la tête des révisions des troisième année, qui virent au drame.

Mardi 14 février (épisode 600) : Salomé enquête pour découvrir le coupable et tombe de haut, tandis que Louis prépare sa vengeance. Au Double A, la Saint-Valentin promet des déclarations enflammées.

Mercredi 15 février (épisode 601) : A L’institut, monsieur Fayet voit grand pour les projets de Salomé. Entre amitié et concurrence, Ethan et Axel sont au coude-à-coude pour participer au Festival du goût. En cuisine, Mehdi se transforme en tyran.

Jeudi 16 février (épisode 602) : En cuisine, Salomé doit faire des concessions et se questionne sur son avenir après L’institut. En plein cours, Billie semble couver quelque chose. Ethan reçoit le soutien d’Axel et Samia. Il parvient à s’affirmer face à sa mère.

Vendredi 17 février (épisode 603) : Touchée par le geste de Thomas, Salomé confie son dilemme à Anaïs. A l’approche du Festival du goût, Axel et Ethan donnent tout dans l’espoir d’être sélectionnés. Samia enquête pour connaître l’identité de l’amant secret de Billie.

VIDÉO Ici tout commence spoilers bande-annonce du 13 au 17 février 2023

