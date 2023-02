Tout le monde veut prendre sa place : l’émission déprogrammée sur France 2 !

5 ( 9 )

Tout le monde veut prendre sa place du 8 février 2023 – Alors Sébastien a signé une nouvelle victoire hier dans le jeu quotidien de Laurence Boccolini « Tout le monde veut prendre sa place », l’émission est déprogrammée ce mercredi midi sur France 2 et pour une durée de plusieurs jours !

En effet, « Tout le monde veut prendre sa place » est déprogrammé pour cause de Championnat du Monde de ski les 8, 9, 11 et 12 février 2023.







Publicité











Publicité





Rappelons que Sébastien totalise 42.300 euros en 47 victoires. Il sera de retour vendredi midi sur France 2 pour tenter de rester dans le fauteuil rouge du Champion.

Tout le monde veut prendre sa place du 7 février, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce mardi 7 février 2023, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv

Noter cet article

Publicité



Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note