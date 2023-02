Un si grand soleil du 22 février : Yann enquête à charge (résumé et vidéo épisode 1091 en avance)

5 ( 7 )

Un si grand soleil du 22 février, spoiler résumé de l’épisode 1091 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode de votre série « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mercredi 22 février 2023.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Florent et Johanna sont dans le bureau du procureur Bernier. Florent défend Johanna, il est convaincu qu’elle a été piégée. Mais le procureur annonce qu’il met Johanna en examen et qu’il a demandé une suspension provisoire auprès du conseil de l’ordre !







Publicité





Florent promet à Johanna qu’il va la sortir de tout. Johanna se sent mal et préfère rentrer.



Publicité





Mélissa et Enzo se réveillent ensemble. Mélissa doit aller travailler mais Enzo veut qu’elle reste un peu.

Claudine appelle Johanna pour avoir des nouvelles. Elle a l’impression d’être en plein cauchemar, elle dit à Claudine que Milo ne lui répond plus et elle pense que c’est lui qui est derrière tout ça. Johanna pleure, Claudine dit qu’elle va la sortir de là.

Mélissa va travailler au 101 avec le sourire. Elle s’arrête au distributeur mais ne peut plus retirer d’argent… Inès l’interroge sur Enzo, elle lui confie qu’ils ne se sont pas quittés. Inès est très contente pour eux. Mélissa lui demande de lui prêter 50 euros. Inès propose de lui rembourser la robe mais elle refuse.

La collègue de Yann l’interroge sur Johanna, il l’a trouvé très remonté. Cross lui confie qu’elle a essayé de le manipuler… Il refuse d’expliquer. Elle comprend qu’ils ont eu une histoire ! Elle trouve qu’il enquête à charge, elle ne le reconnait plus.

Mélissa regarde des annonces, un photographe recherche un modèle. Inès pense que ça craint, elle ne sait pas sur qui elle peut tomber… Mais Mélissa envoie un message.

Levars est avec Milo. Il pense qu’il doit accepter une conciliation avec l’hôpital mais il lui conseille de se faire dédommager par Johanna…

Mélissa rencontre James, le photographe. Il lui propose un essai et lui montre des photos qu’il a fait. James la photographie et lui donne ensuite de l’argent pour la séance. Il lui dit qu’elle a du talent et qu’il va présenter ses photos à ses clients.

Florent se confie à Enzo au sujet de Johanna et sa mise en examen. Il ne sait pas comment la sortit de là. Florent change de sujet et l’interroge sur sa nouvelle petite amie. Enzo lui parle de Mélissa, il ne sait pas où ça les mènera. Il reçoit un message de Mélissa et file la rejoindre.

Gérald reçoit un appel du commissariat, il apprend que Marius a avoué. Il est remonté mais Yasmine pense que tout ce qui compte c’est qu’il soit blanchi.

Mélissa appelle Inès, elle lui parle du photographe. Inès la met en garde, elle ne devrait pas aller chez lui. Enzo la rejoint, elle lui montre les photos. Elle veut ensuite aller fêter ça et elle dit à Enzo qu’elle l’invite. Il finit par accepter.

Claudine est avec Alix, le procureur continue de la draguer. Claudine lui dit qu’il va lui être très utile et lui parle des ennuis de Johanna… Claudine va faire mine de lui sauver la mise grâce à Bernier et Johanna lui mangera dans la main !

Gérald retombe sur Marius, il est en colère et lui demande combien il a été payé pour foutre sa vie en l’air. Il ne répond pas.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 10 mars 2023

VIDÉO Un si grand soleil du 22 février extrait, la liaison de Yann et Johanna révélée

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note