Un si grand soleil du 24 février : Alix et Hélène vont-elles tomber ? (résumé et vidéo épisode 1093 en avance)

Un si grand soleil du 24 février, spoiler résumé de l’épisode 1093 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode de votre série « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 24 février 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Elise voit que Bilal ne va pas bien… Elle lui propose d’aller à une expo photos pendant le week-end mais il n’est pas emballé. Il lui annonce qu’avec Ulysse c’est fini. Il lui a menti ! Elise lui demande s’il l’a trompé, il lui dit que non mais il l’a trahi et ce n’est pas réparable. Pendant ce temps là, Hélène et Ulysse se chargent de faire disparaitre tout ce qui pourrait permettre de remonter jusqu’à eux ! Ulysse est nostalgique devant le pot de peinture rouge et il lui dit que tout cette histoire a provoqué la fin de son couple. Ulysse lui dit que toute sa vie est un fiasco. Ils regardent la destruction de la voiture qui contient toutes les preuves contre eux.







Alix est en colère, elle a lu l’article de Chaligny. Elle appelle Marc, elle parle d’une tribune à charge contre sa galerie. Marc lui explique qu’il croit vraiment en l’existence de Definod mais il doit exposer les points de vue de chacun.



Claudine est face à Milo et Levars. Elle leur dit qu’elle accepte l’accord qu’ils proposent. Levars propose 1,5 millions d’euros, Claudine répond 1,2 millions à prendre ou à laisser et elle s’en va. Milo est dégoûté et espère que le procureur ne va pas louper Johanna. Pendant ce temps là, Bernier parle avec Becker. Il pense que le dossier est trop faible et que le parquet va droit dans le mur !

Cross va voir Johanna pour s’excuser. Elle s’emporte quand il dit qu’il ne sait pas si elle est innocente et surtout il ne peut pas le prouver…

Claudine appelle Alix au sujet de l’article. Alix est inquiète, Claudine propose d’attaquer Chaligny en diffamation. Elle refuse, Claudine est étonnée. Christian débarque à la galerie, il ne croit pas un mot de l’article ! Il insiste pour qu’elle accepte son offre, Alix lui demande encore un peu de temps.

Sabine appelle Johanna pour prendre des nouvelles. Johanna ne va pas bien et se sent piégée, sans savoir par qui ni pourquoi. Elle risque la radiation du barreau ! Johanna dit à Sabine que sa mère leur a sauvé la mise. Sabine semble septique et lui demande de tout lui raconter…

Hélène retrouve Alix, qui veut vendre toutes les toiles à Christian. Hélène refuse toujours ! Alix lui explique qu’à cause de l’article de Chaligny il faut vendre les toiles vite. Hélène menace de tout dire à Christian. Alix lui dit qu’elles vont finir en prison !

Sabine parle des problèmes de Johanna à Dimitri. Elle soupçonne Claudine d’être derrière tous les ennuis de Johanna… Elle n’aide jamais personne et c’est louche.

Robin aide sa mère à ranger les courses, elle lui parle de l’appel de Levars, qui veut trouver un accord avec Milo. Robin n’a pas envie de le faire payer et ne veut pas se replonger dans un procès, il veut tout oublier.

Hélène retrouve Christian. Elle veut lui parler mais Christian lui fait une déclaration. Elle n’y arrive pas et renonce ! Pendant ce temps là, Claudine est avec Bernier. Elle l’embrasse !

