Un si grand soleil spoilers : Gérald dans le tourmente, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 13 au 17 février 2023)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 13 au 17 février 2023 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







La semaine prochaine, Marius fait des révélations à Milo… L’enquête se dirige alors vers Gérald, qui se retrouve dans de sales draps ! De son côté, Robin décide de se confronter à Thaïs. Et Inès présente Mélissa à Enzo, qui n’est pas insensible.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 13 au 17 février 2023

Lundi 13 février 2023, épisode 1085 : Marius fait des révélations à Milo qui pourraient bien faire basculer l’issue de l’enquête. Robin rumine sa rupture avec Thaïs et décide de la confronter. Parallèlement, un informateur appelle le Midi Libre car Il aurait une preuve de l’existence de Definod. Bluff ou vérité ?

Mardi 14 février 2023, épisode 1086 : Gérald est convoqué au commissariat et découvre qui a témoigné contre lui. De son côté, Inès présente sa nouvelle amie Mélissa à Enzo, qui ne reste pas indifférent, tandis qu’au camping, Gary organise un « évènement »…

Mercredi 15 février 2023, épisode 1087 : Milo, pour qui la situation s’arrange, exulte tandis que Gérald est au bord du gouffre. Le film contenant peut-être des infos sur Definod est sur le point d’être visionné. Apportera-t-il la preuve de son existence ?

Jeudi 16 février 2023 : pas de diffusion

Vendredi 17 février 2023, épisode 1088 : Bilal et Ulysse vont créer ensemble l’élément décisif qui va permettre à Ulysse de trouver la patte Definod. Parallèlement, une lettre anonyme est parvenue au Palais de Justice : est-ce que le témoignage de Marius pourrait avoir été commandité ?



VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 13 au 17 février 2023

vidéo à venir

