Blanca du 11 février : vos épisodes inédits ce soir sur M6

Blanca du 11 février 2023 – Ce samedi soir à la télé, M6 continue la diffusion de sa nouvelle série inédite « Blanca ». Au programme aujourd’hui, les épisodes 11 et 12 inédits de la saison 1.







A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay.







Blanca du 11 février 2023 : vos 2 épisodes inédits

Saison 1 – épisode 11 : Rentre à la maison (1/2)

Le corps de Carmine Russo est retrouvé à son domicile. Il se serait suicidé mais Blanca est persuadée qu’il avait découvert un élément compromettant sur les circonstances de la mort de sa sœur Béa et qu’il a cherché à l’en informer. Alors qu’une tempête menace Gênes et sa région, Blanca fait part de ses doutes à Nanni…

Saison 1 – épisode 12 : Rentre à la maison (2/2)

Nanni a séquestré Blanca dans un entrepôt qui sera bientôt inondé. Carità et Liguori s’aperçoivent après coup que Carmine Russo a bel et bien essayé de joindre Blanca la nuit de sa mort. Cet élément les met sur la piste de Nanni et ils découvrent sa véritable identité…



Avec Maria Chiara Giannetta (Blanca Ferrando), Giuseppe ZENO (Michele Liguori), Enzo Paci (Mauro Bacigalupo), Pierpaolo Spollon (Nanni), Antonio Zavatteri (Alberto Repetto), Alessandro Piavani (Andrea Marcenaro), Gualtiero Burzi (Nello Carità), Sara Ciocca (Lucia Ottonello), Filippo Dini (Carmine Russo)

Découvrez « Blanca » ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY

