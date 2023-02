Un si grand soleil spoilers : Johanna comprend tout, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 27 février au 3 mars 2023)

4.8 ( 10 )

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 27 février au 3 mars 2023 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







La semaine prochaine, Mélissa se retrouve dans de sales draps… Ses soucis d’argent la pousse à aller trop loin et elle est agressée ! Sabine décide de parler à Johanna de ses soupçons concernant Claudine. Elle comprend que sa collègue est derrière tous ses ennuis ! Quant à Alix, elle termine son plan pour prouver l’existence de Definod.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 27 février au 3 mars 2023

Lundi 27 février 2023, épisode 1094 : Mélissa se laisse convaincre pour un nouveau shooting, cette fois-ci moins classique, mais qui risque de lui apporter de sérieux ennuis. Parallèlement, Johanna est tirée d’affaire grâce à Claudine qui continue à bien cacher son jeu…

Mardi 28 février 2023, épisode 1095 : Devant l’hésitation de Christian et son associé à acheter les toiles Definod, Alix fomente un nouveau plan pour apporter la preuve de l’existence du mystérieux peintre. De son côté Sabine met la puce à l’oreille de Johanna : et si Claudine avait un lien avec les accusations qui ont pesé contre elle ?

Mercredi 1er mars 2023, épisode 1096 : Johanna se débat pour prouver que Claudine tire les ficelles, tandis qu’Alix entraine Hélène et Ulysse dans la phase finale de son plan. De son côté, Florent ne partage pas du tout les soupçons de sa collègue…

Jeudi 2 mars 2023, épisode 1097 : Mélissa, coincée par ses problèmes d’argent, accepte une proposition indécente. De son côté, Claudine fête son anniversaire aux Sauvages et le triomphe de son plan machiavélique auquel est contraint d’assister Johanna…

Vendredi 3 mars 2023, épisode 1098 : Après avoir subi une terrible agression, Mélissa perd pied malgré l’aide d’Inès et d’Enzo. De son côté Marc Mourre fait une découverte fondamentale sur Definod qui risque de tout changer. Claudine qui continue à bien cacher son jeu…



VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 27 février au 3 mars 2023

vidéo à venir

