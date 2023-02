« Vaiana : la légende du bout du monde » : votre film ce soir sur M6 (10 février)

5 ( 10 )

« Vaiana : la légende du bout du monde », c’est le film d’animation des studios Disney qu’M6 rediffuse ce vendredi soir. L’occasion de passer une belle soirée en famille en ce début de week-end pour certains synonyme de vacances scolaires.







Publicité





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou sur 6PLAY via sa fonction direct.







Publicité





« Vaiana : la légende du bout du monde » raconte la passionnante aventure d’une jeune fille téméraire qui se lance dans un voyage audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. Au cours de sa traversée du vaste océan, Vaiana va rencontrer Maui, un demi-dieu. Ensemble, ils vont accomplir un voyage épique riche d’action, de rencontres et d’épreuves… En accomplissant la quête inaboutie de ses ancêtres, Vaiana va découvrir la seule chose qu’elle a toujours cherchée : elle-même

« Vaiana : la légende du bout du monde » : l’histoire

Vaiana, une jeune fille téméraire, se lance dans un voyage audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. Au cours de sa traversée du vaste océan, elle va rencontrer Maui, un demi-dieu. Ensemble, ils vont accomplir un voyage épique riche d’action, de rencontres et d’épreuves… En accomplissant la quête inaboutie de ses ancêtres, Vaiana va découvrir la seule chose qu’elle a toujours cherchée : elle-même.



Publicité





À propos

❚ L’histoire s’inspire en partie de la tradition orale des peuples d’Océanie.

❚ Les réalisateurs Ron Clements et John Musker signent ce 56e film d’animation Walt Disney. On doit à ce duo de célèbres longs métrages d’animation tels que “La Petite Sirène”, “Aladdin” ou encore “La Princesse et la grenouille”.

❚ Pour donner vie aux décors, la production s’est rendu aux Fidji, aux Samoa puis à Tahiti, et ensuite en Nouvelle-Zélande. Ce voyage a permis aux équipes de rencontrer des natifs de ces îles et de découvrir ce qui rend la culture polynésienne si singulière.

❚ “Vaiana, la légende du bout du monde” a été un véritable succès en France avec plus de 5,8 millions d’entrées ! Devançant ainsi le nombre d’entrées françaises du premier volet de “La Reine des Neiges”.

❚ Voix françaises : Cerise Calixte, Anthony Kavanagh, Christine Delaroche, Adrien Antoine, Mareva Galanter, Méry Lanzafame, Jean-Luc Guizonne…

Pour bien débuter le week-end, ne résistez pas au charme de cet excellent film d’animation qui ravira à coup sûr petits et grands.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note