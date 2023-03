« 13h15 le dimanche » du 12 mars : au sommaire aujourd’hui

5 ( 1 )

« 13h15 le dimanche » du 12 mars 2023 : le sommaire aujourd'hui







Rendez-vous dès 20h30 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le dimanche » du 12 mars 2023 : le programme

🔵 Les nuits mortelles de Guy Georges

De 1991 à 1997, le tueur en série Guy Georges, a terrorisé la France : sept victimes, des jeunes femmes violées et sauvagement assassinées. Il est arrêté en 1997 et c’est en 2001 que sa condamnation à perpétuité met fin à une affaire qui a marqué, pendant les sept années qu’a duré sa traque, la police, la justice et la société française. Il est aujourd’hui incarcéré à la prison d’Ensisheim avec les détenus les plus dangereux.

🔵 La fabrique des légionnaires

La légion étrangère est une institution française unique au monde qui compte 9000 hommes de 150 nationalités différentes. Chaque année le recrutement des nouveaux entrants est le fruit d’une sélection drastique.



« 13h15 », c'est un autre regard sur l'actualité. Des images, des émotions, une écriture sensible aux aventures humaines. Des histoires françaises, le feuilleton de la politique, les coulisses de la vie de tous les jours, les sagas familiales, les confidences des grands témoins.

