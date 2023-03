5 ( 9 )

« 20h30 le samedi » du 18 mars 2023 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. On propose maintenant de sommaire du jour.







Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le samedi » du 18 mars 2023 : les invités

Voici la liste des sujets de ce soir.

🔵 Jour où : Les destins mêlés de Martin Luther King et Julia Roberts

Dans les années 1990, Julia Roberts est une des actrices américaines les plus populaires. Pretty Woman a rendu son sourire légendaire à Hollywood. Martin Luther King, lui, est une figure inoubliable des années 1960. Il a changé le cours de l’Histoire en devenant le porte-voix des droits civiques aux Etats-Unis. Rien ne les rassemble, ni l’époque ni leur histoire. Pourtant, Martin Luther King a eu une influence décisive sur la vie de Julia Roberts, au sens propre, puisque c’est lui qui a aidé financièrement les parents de Julia Roberts et payé les frais d’hospitalisation liés à la naissance de la future actrice.



🔵 Actu : Le conte de fées de Julia Roberts

Quelques années plus tard, en 1990 plus exactement, elle est devenue une icône avec le film culte Pretty Woman. Le long-métrage a fait d’elle une star incontournable à Hollywood. Au départ, le scénario de Pretty Woman était beaucoup plus sombre. Mais le sort en a décidé autrement, les producteurs ont finalement voulu en faire une comédie romantique, qui a changé la vie de l’actrice.

🔵 Bonus : les Oscars et le rêve américain

Hollywood maîtrise la magie du « happy end ». La cérémonie des Oscars il y a quelques jours en est une nouvelle démonstration. Les Oscars des meilleurs seconds rôles ont couronné l’actrice Jamie Lee Curtis et l’acteur Ke Huy Quan, qui ont ému l’assemblée aux larmes.

Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV

