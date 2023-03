Rugby Tournoi des Six Nations : suivre Irlande / Angleterre en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 10 )

Rugby – Tournoi des Six Nations suivre Irlande / Angleterre en direct, live et streaming. Suite et fin du Tournoi des Six Nations ce samedi. Après la victoires des Bleus face au Pays de Galles, l’Irlande reçoit l’Angleterre à l’Aviva Stadium de Dublin.







Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 17h50 ce samedi 18 mars 2023. Coup d’envoi à 18h.







Opposée à l’Angleterre dans le cadre de la cinquième et dernière journée du Tournoi des Six Nations 2023 (samedi, 18h00), l’Irlande tentera de triompher à l’Aviva Stadium pour décrocher le Grand Chelem.

Seule équipe toujours en course pour réaliser le Grand Chelem, l’Irlande doit encore gravir une marche pour décrocher le Graal.

Irlande / Angleterre, composition des équipes

Le XV de départ de l’Irlande : 1. Porter 2. Sheehan 3. Furlong 4. Baird 5. Ryan 6. O’Mahony 7. Van Der Flier 8. Doris 9. Gibson Park 10. Sexton 11. Lowe 12. Aki 13. Henshaw 14. Hnsen 15. Keenan

Remplaçants : 16. Herring 17. Healy 18. O’Toole 19. Treadwell 20. Conan 21. Murray 22. Byrne 23. O’Brien



Le XV de départ de l’Angleterre : 1. Genge 2. George 3. Sinckler 4. Itoje 5. Ribbans 6. Ludlam 7. Willis 8. Dombrandt 9. Van Poortvliet 10. Farrell 11. Arundell 12. Tuilagi 13. Slade 14. Watson 15. Steward

Remplaçants : 16. Walker 17. Vunipola 18. Cole 19. Isiekwe 20. Curry 21. Mitchell 22. Smith 23. Marchant

Irlande / Angleterre en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 17h50. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site du Tournoi des Six Nations.

Irlande / Angleterre, un match de rugby évènement à suivre dès 17h50 sur France 2.

