Audiences 25 mars 2023 : « The Voice » leader devant « Le prix de la trahison »

Audiences 25 mars 2023 – C’est devant TF1 qui prend la tête des audiences samedi soir avec le 5ème prime de la nouvelle saison de « The Voice ». Cette nouvelle soirée d’auditions à l’aveugle a réuni 3,73 millions de téléspectateurs pour 20,6% de pda. Le programme est en hausse et reste leader sur cibles avec : 32% de PdA sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, 28% de PdA chez les 25-49 ans, 41% de PdA chez les 4-14 ans, 43% de PdA chez les 15-24 ans, et 32% de PdA chez les 15-34 ans.







C’est devant France 3 et la rediffusion du téléfilm « Le prix de la trahison », qui a rassemblé 2,70 millions de téléspectateurs pour 15,3% de pda.







Audiences 25 mars 2023 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le concert « Les 50 ans du disco, les stars chantent pour le Sidaction ». Il a rassemblé 1,71 million de téléspectateurs pour 10,4% de pda.

France 5 est 4ème avec le numéro inédit du magazine « Echappées belles ». Il a rassemblé 1,16 million de téléspectateurs pour 6,5% de pda.



M6 n’est que 5ème avec série « NCIS : Hawaï ». Les deux épisodes inédits ont captivé en moyenne 1,03 million de téléspectateurs pour 5,9% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

