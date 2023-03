« Croqueuse d’hommes mariés » : votre téléfilm ce 30 mars sur TF1 (histoire et interprètes)

5 ( 10 )

« Croqueuse d’hommes mariés » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 30 mars 2023 – Ce jeudi après-midi et comme tous les jours sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Aujourd’hui, il s’intitule « Croqueuse d’hommes mariés ».







Publicité





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Croqueuse d’hommes mariés » : l’histoire

Sabrina, nageuse de haut niveau, a consacré sa vie à la natation. Elle vit avec sa mère et souffre de l’absence de son père qui les a abandonnées lorsqu’elle était enfant. Sabrina est très instable psychiquement. Elle a développé une véritable obsession pour les hommes plus âgés qu’elle, dont elle tombe amoureuse très facilement. Tandis qu’elle s’entraîne dans le but de participer aux Jeux Olympiques, Sabrina fait des avances à son entraîneur, monsieur Wallace, mais celui-ci se refuse à elle. Elle entre dans une colère noire et tente de le noyer. Elle est alors exclue de l’équipe nationale et est contrainte de renoncer à sa carrière de nageuse professionnelle.

Croqueuse d’hommes mariés, interprètes et personnages

Avec : Kiarra Beasley (Ashley), Janet Carter (Vickie), Sydney Hamm (Sabrina), Cj Hammond (Parker)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Dans les griffes de mon beau-père ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note