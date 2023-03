Demain nous appartient du 24 mars : le tueur a sa nouvelle cible (résumé + vidéo épisode 1390 en avance)

4.6 ( 8 )

Demain nous appartient du 24 mars 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1390 de DNA – La police piétine et le tueur a déjà sa nouvelle cible ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ».







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 24 mars 2023 – résumé de l’épisode 1390

L’enquête se complique pour Martin et Georges. Le tueur est toujours dans la nature et la police n’a quasiment rien pour l’identifier… Chloé remet un indice clé aux enquêteurs. Mais le tueur est sur sa nouvelle cible.

De son côté, Sébastien a des étoiles plein les yeux… Il ne jure que par Marianne ! Raphaëlle le met en garde. Et Sylvain est de retour sur les bancs de l’école.



Demain nous appartient du 24 mars 2023 – vidéo des premières minutes de l’épisode

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.

