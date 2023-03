Demain nous appartient du 8 mars : Etienne avoue (résumé + vidéo épisode 1378 en avance)

4.7 ( 12 )

Demain nous appartient du 8 mars 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1378 de DNA – Etienne avoue tout à Bénédicte et Dorian ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Bénédicte refuse qu’Etienne fasse ce casse et veut qu’il aille tout raconter à la police. Mais Etienne a trop peur que Dorian finisse en prison…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Etienne arrêté par la police ! (vidéo épisode du 10 mars)







Publicité





Demain nous appartient du 8 mars 2023 – résumé de l’épisode 1378

Etienne passe aux aveux devant Dorian et Bénédicte. Alexis fait chanter Etienne. Il est pris au piège et n’a pas d’autres choix que d’obéir à ses ordres.

De son côté, Manon s’arme de courage. Victor se confie à Romy sur l’accident de Timothée, il reçoit une attention particulière. Bart se met à nu pour la bonne cause.



Publicité





Demain nous appartient du 8 mars 2023 – vidéo des premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note