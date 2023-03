Demain nous appartient spoiler : que cache Lisa ? (vidéo épisode du 16 mars)

5 ( 6 )

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance de l’épisode du 16 mars 2023 – Alors qu’un couple a été retrouvé mort et qu’une petite fille est orpheline dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient », Lisa va avoir un comportement étrange qui va inquiéter Victoire.

Et pour cause, Lisa pense que le tueur n’est autre que celui qui a tué ses parents !







Publicité











Publicité





A Sète, Lisa se sent plus que concernée par l’enquête sur le tueur qui sévit à Sète. Cette histoire la touche personnellement puisqu’elle est persuadée qu’il s’agit de l’assassin de ses parents. Victoire est inquiète pour sa cousine, elle ne comprend pas ce qui se passe et essaie de la faire parler…

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : les résumés jusqu’au 31 mars 2023

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1384 du 16 mars 2023 : Lisa inquiète Victoire

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note