Enquête Exclusive du 12 mars 2023 : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Enquête Exclusive du 12 mars 2023, le sommaire Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h25 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, elle a pour thème « Les Loups de Poutine à l'assaut des Balkans ».







Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur 6Play.







Enquête Exclusive du 12 mars 2023 : votre émission en résumé « Les Loups de Poutine à l’assaut des Balkans »

Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro. Trois pays situés à deux heures de vol de Paris, au cœur de l’Europe, dans les Balkans. Des pays dont on parle peu alors qu’ils sont sous l’œil de Vladimir Poutine et qu’ils menacent à nouveau de basculer dans la violence ou dans la guerre.

Depuis plusieurs années, la Russie exerce dans les Balkans une forte influence aux niveaux économique, culturel, sécuritaire et même politique. Le Kremlin s’appuie pour cela sur des alliés fidèles : les nationalistes serbes et la puissante église orthodoxe.

Pendant plusieurs mois, nos journalistes ont parcouru ces trois pays pour enquêter sur la présence russe, longtemps sous-estimée par la France et l’Union européenne, et que la guerre en Ukraine a brutalement révélée.

Nos investigations nous ont d’abord menés dans les roues des motards de Poutine, surnommés « les Loups de la nuit ». Nés à Moscou, ces Hells Angels orthodoxes, voués à la cause du Kremlin, ont une section en Serbie. Proches du leader nationaliste Milorad Dodik, les Loups sont le symbole d’un message radical : les Serbes de Bosnie veulent faire sécession, ne plus vivre aux côtés des musulmans au sein de la Bosnie-Herzégovine. Fin 2021, ils ont même failli reprendre les armes pour atteindre leur but.

Les musulmans ont cru revivre l’horreur de la guerre trente ans plus tôt, lors du siège de Sarajevo. Ce conflit, entre 1992 et 1995, avait fait 100 000 morts, dont 80 % de musulmans. Un des pires nettoyages ethniques de notre époque. Nous avons filmé la marche du souvenir qui a lieu chaque année pour commémorer le génocide de Srebrenica, en Bosnie-Herzégovine. Nous avons marché avec l’un des rescapés du génocide. Pour lui, l’air de la guerre souffle à nouveau sur son pays.

En Serbie voisine, la Russie tient une partie du pays, notamment grâce à son géant pétrolier Gazprom. Malgré la pression de Bruxelles, la Serbie n’a toujours pas voté de sanctions contre la Russie, suite à l’invasion de l’Ukraine. Elle compte sur le soutien de Moscou pour reprendre le contrôle du Kosovo dont elle n’a jamais reconnu l’indépendance.

Notre enquête s’est achevée au Monténégro, petit état de 620 000 habitants, au bord de la mer Adriatique. Depuis des années, ce pays, membre de l’OTAN, subit les assauts des Serbes et des Russes : cyberattaque et espionnage avec l’impunité totale de l’église orthodoxe serbe.

Enquête Exclusive du 12 mars 2023, extrait vidéo



