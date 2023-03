Enquête Exclusive du 26 mars 2023 : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

5 ( 1 )

Enquête Exclusive du 26 mars 2023, le sommaire Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h25 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, elle a pour thème « Sexe et amour en Italie ».







Enquête Exclusive du 26 mars 2023 : votre émission en résumé « Sexe et amour en Italie »

Comment s’aime-t-on en Italie ? Entre le nord et le sud, la ville et la campagne, c’est un pays aux deux visages. D’un côté, la modernité, la sensualité, la séduction. De l’autre, des traditions familiales rigides, ancrées depuis des siècles, qui se sont même durcies depuis la nomination, en septembre 2022, de Giorgia Meloni au poste de Présidente du Conseil des ministres. À 45 ans, l’ex-admiratrice de Mussolini est la première femme à la tête du gouvernement. Son programme politique tient en une devise : Dieu, patrie, famille.

L’Italie, qui a vécu un grand mouvement féministe dans les années 60-70, se situe aujourd’hui à la 63e place en matière d’égalité hommes-femmes, loin derrière la France (16e). Et, dans certaines régions, le droit à l’avortement se transforme de plus en plus en parcours du combattant.

Dans la banlieue de Rome, nous avons partagé le quotidien d’une famille guidée par la foi : Maria, Pablo et leurs six enfants. Attachés aux valeurs catholiques, ils participent régulièrement à des manifestations anti-avortement qui attirent des milliers de personnes. Parmi elles, des associations qui organisent des enterrements de fœtus. Leurs bénévoles, aidés de religieux, récupèrent des fœtus avortés à l’hôpital public pour leur offrir une sépulture au cimetière. Face à cette montée en puissance des ultra-conservateurs, des militants font entendre leur voix. C’est le cas de Giovanna Scasselati, une gynécologue réputée, de plus en plus inquiète pour le droit des femmes.

L’Italie est le pays où l’on se marie de moins en moins et où les enfants restent le plus longtemps chez leurs parents, surtout dans le Sud. Ce sont les « bamboccionis », les grands bébés. Comme Stefania, 32 ans, et Luigi, 36 ans, qui abandonnent enfin le domicile familial pour se marier. Auront-ils des enfants ? Une question cruciale en Italie. Avec 1,24 enfant par femme, c’est en effet le pays où l’on fait le moins de bébés en Europe.

L’amour de l’autre côté des Alpes, c’est aussi une question de style. La classe à l’italienne, Patrizio en a fait un métier. À Naples, avec ses costumes sur-mesure, il est connu comme le maître de l’élégance. Un atout de poids pour la séduction. Pour les techniques de drague, nos journalistes ont suivi des groupes de jeunes, adeptes de la méthode directe. Les garçons vont droit au but avec les filles. En quelques minutes, Raimondo réussit à obtenir un numéro de téléphone et un rendez-vous. Envers et contre tout, l’Italie reste le pays de la dolce vita et continue d’attirer des amoureux du monde entier. Vérone, la ville de Roméo et Juliette, est ainsi devenue le temple du business de l’amour.

Entre absolu romantique, poids des traditions et tensions politiques, du nord au sud du pays, enquête sur l’amour à l’italienne.

Enquête Exclusive du 26 mars 2023, extrait vidéo



📺 #EnquêteExclusive, dimanche à 23:10 sur M6 pic.twitter.com/S4MR9d0g1H — Enquête Exclusive (@EnqueteExclu) March 23, 2023

