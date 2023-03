Florent Pagny se confie sur son cancer : « ce n’est pas le scénario qu’on espérait » (VIDÉO SEPT À HUIT)

4.7 ( 12 )

Florent Pagny s’est confié sur son combat contre le cancer hier dans l’émission de TF1 « Sept à Huit ». Et le chanteur a expliqué qu’il y avait de fortes probabilité que ce cancer ait récidivé.







Florent Pagny a vu l’apparition d’un ganglion : « Ils disent qu’il faut l’analyser. On sait bien qu’il y a toujours de vraies possibilités de rechutes. »

« Ce n’est pas le scénario qu’on espérait. Il a vrillé un peu. Si ça revient, ça a de fortes chances d’être de la même famille donc ces fameuses petites cellules dont il faut se méfier car ça va très vite. Mon premier traitement a plutôt bien marché, s’il faut le reprendre, je le reprendrai » a confié le chanteur alors que les résultats de ses analyses n’ont pas été dévoilées hier soir dans « Sept à huit ».







Florent Pagny dans Sept à Huit, un reportage tourné sur plusieurs mois

Il y a près d’un an, alors qu’il se savait malade depuis déjà plusieurs mois, Florent Pagny avait échangé avec Audrey Crespo-Mara. Ce fut le point de départ de ce document exclusif réalisé par la journaliste et son équipe.



Un entretien au long cours, pour raconter son combat contre le cancer et l’histoire de sa reconstruction, tourné en trois temps, sur plusieurs mois.

Audrey Crespo-Mara l’a donc rencontré une première fois en juin dernier dans sa résidence française, en région parisienne. Puis, six mois plus tard, il lui a donné rendez-vous à New York, où avec sa femme Azucena, il aidait leur fille à déménager. Enfin, c’est en Patagonie, là où il vit une grande partie de l’année depuis trente ans, qu’Audrey Crespo-Mara est allée à sa rencontre, il y a un mois.

VIDÉO Sept à Huit du 5 mars 2023, Florent Pagny se confie

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

