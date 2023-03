« Selma et Madison : à la vie, à la mort » : votre téléfilm ce 6 mars sur TF1 (histoire et interprètes)

4.6 ( 9 )

« Selma et Madison : à la vie, à la mort » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 6 mars 2023







A suivre dès 13h55 sur TF1







« Selma et Madison : à la vie, à la mort » : l’histoire

Deux sœurs, Selma et Madison, ont mené des vies très différentes. Madison à une vie parfaite, mais Selma a épousé un policier qui se trouve être un dealer brutal et abusif. Selma prend la fuite et va chez sa sœur, mais elle est poursuivie… Toutes les deux sont alors en danger…

Selma et Madison : à la vie, à la mort, interprètes et personnages

Avec : Brianna Cohen, Zach Meiser (Jason), Cheryl Frazier (Tamara), Wanda Morganstern (La shérife), Nicole Marie Johnson, Brandon Tyler Moore (Mickey)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Le combat d’une survivante ».

