Ici tout commence du 14 mars : Axel sur le départ ? (résumé + vidéo épisode 620)

5 ( 9 )

Ici tout commence du 14 mars, résumé et vidéo extrait épisode 620 – Axel va-t-il quitter l’institut dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? C’est la question qu’il se pose alors qu’il a bien du mal à croiser Teyssier tous les jours… Mais Louis essaie de le convaincre de participer à l’éviction de Teyssier du poste de directeur !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : les résumés jusqu’au 31 mars 2023







Publicité





Ici tout commence du 14 mars 2023 – résumé de l’épisode 620

Axel se demande s’il va rester à l’institut ou partir. Louis part à la pêche aux infos auprès d’Axel. Il tente de lui retourner le cerveau, mais il n’est pas dupe… Constance et Teyssier sont en désaccord au sujet d’Axel. Tous les deux gardent un grand secret.

Les Armand s’allient contre Teyssier. Lionel et Solal enquêtent sur leur nuit de folie. Et Théo franchit un cap avec Anaïs.



Publicité





Ici tout commence du 14 mars 2023 – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note