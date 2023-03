Ici tout commence du 1er mars : qui est le père d’Axel ? (résumé + vidéo épisode 611)

5 ( 9 )

Ici tout commence du 1er mars, résumé et vidéo extrait épisode 611 – Axel ne sait pas encore toute la vérité sur ses origines dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Et ce soir, Emmanuel et Constance se disputent au sujet de l’identité du père d’Axel. Constance veut lui révéler de qui il s’agit…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 1er mars 2023 – résumé de l’épisode 611

Emmanuel et Constance sont en désaccord. Constance veut qu’il révèle à Axel qui est son père ! Mais Emmanuel pense qu’Axel ne s’en relèvera pas… Il refuse de lui dire la vérité ! Constance craint qu’il ne l’apprenne autrement mais Emmanuel lui rappelle qu’ils sont les deux seuls à savoir.

Lors du lancement du Festival du Goût à l’Institut, Jasmine manque de révéler toute la vérité à Clotilde. Aux marais salants, Ambre fait une prédiction qui ne laisse pas Salomé indifférente. Et Hortense et Eliott font une rencontre bouleversante au Double A…



Ici tout commence du 1er mars 2023 – vidéo premières minutes

