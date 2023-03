Ici tout commence du 20 mars : le secret d’Enzo bientôt découvert ? (résumé + vidéo épisode 624)

4.6 ( 11 )

Ici tout commence du 20 mars, résumé et vidéo extrait épisode 624 – Rose et Clotilde sont déterminées à trouver le corbeau ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, elles craignent qu’il révèle le secret d’Enzo et que ça leur retombe dessus. Elles veulent à tout prix l’éviter !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 20 mars 2023 – résumé de l’épisode 624

Les sœurs Armand sont toujours à la recherche du Corbeau. Clotilde veut le démasquer à tout prix. Si le secret d’Enzo fuite, elles aussi peuvent se retrouver dans la tourmente. Elles passent à l’action et décident de le piéger afin de le démasquer ! Rose tente un coup de bluff pour démasquer le délateur anonyme.

Pendant ce temps là, les sentiments s’emmêlent en cuisine entre Salomé et Thomas. Et Lionel cherche désespérément un nouvel ami.



Ici tout commence du 20 mars 2023 – vidéo premières minutes

