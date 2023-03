Ici tout commence du 28 mars : Louis avoue et fait chanter Clotilde (résumé + vidéo épisode 630)

5 ( 4 )

Ici tout commence du 28 mars, résumé et vidéo extrait épisode 630 – Le corbeau est enfin démasqué dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Il s’agit de Louis et ce soir, Clotilde et Rose décident de le confronter. Sauf qu’il n’a pas dit son dernier mot !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 28 mars 2023 – résumé de l’épisode 630

Il était temps ! Après plusieurs fausses pistes, Clotilde et Rose découvrent enfin l’identité du Corbeau… Il s’agit de Louis. Elles confrontent leur frère mais il compte bien utiliser le secret d’Enzo pour les faire chanter ! Louis veut que Rose et Clotilde votent pour lui pour le poste de directeur, sinon il révèlera le secret d’Enzo.

Clotilde risque sa place avec le dernier secret. La brigade de filles, mise à rude épreuve, tente de rester soudée. Solal voit sa vie amoureuse menacée par l’absence de portable.



Ici tout commence du 28 mars 2023 – vidéo premières minutes

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

