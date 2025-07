Joséphine Ange Gardien du 7 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Joséphine Ange Gardien du 7 juillet 2025 – Ce lundi après-midi et pour bien commencer la semaine, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 14h25 sur la chaîne ou en replay sur TF1+.







Joséphine Ange Gardien du 7 juillet 2025 : l’épisode « Tes qi toi ? »

Mélanie, 17 ans, est une adolescente dyslexique qui décroche progressivement à l’école et reste profondément marquée par une rupture amoureuse récente. Sa vie bascule lorsqu’elle découvre soudain qu’elle a été adoptée. Déstabilisée et en conflit avec ses parents adoptifs, elle décide de partir à la rencontre de sa mère biologique. Joséphine aura pour mission de l’aider dans cette quête d’identité, tout en l’accompagnant pour qu’elle accepte et surmonte la dyslexie qui la freine au quotidien.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Axelle Dodier (Mélanie Chamanier), Sophie Duez (Anne Chamanier), Clémence Thioly (Julie Destrade), Franck Adrien (Patrice Chamanier), Oscar Lesage (Anthony Destrade), François-Dominique Blin (Sébastien Baccarelli), Jules Fabre (Enzo), Amélie de Vautibault (Prof de français), Isalinde Giovangigli (Madame Duprey), Edith Saulnier (Nina), Pauline Bression (Marie), Sophia Johnson (Assistante sociale), Hélène Milano (La psychologue), Alexandre Faraut (Renaud), Malik Elakehal El Miliani (Chauffeur accident), Jean-Marc Michelangeli (Animateur radio)



Et à 16h l’épisode « Enfants, mode d’emploi »

Zoé décroche une promotion inespérée : organiser le mariage de Stan, une célèbre star de la chanson. Mais la jeune célibataire voit sa vie bouleversée lorsqu’elle se retrouve soudain responsable de ses deux nièces, Pauline, 15 ans, et Fleur, 9 ans, devenues orphelines après le décès brutal de sa sœur et de son beau-frère dans un accident de voiture. Une mission rock’n’roll pour Joséphine, qui doit jongler entre les caprices de la star et les tensions d’une adolescente en crise, tout en aidant Zoé à s’épanouir et à assumer ses nouvelles responsabilités, tant professionnelles que familiales.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Emilie Caen (Zoé), Arièle Semenoff (Cathy), Natacha Krief (Pauline), Stella Trotonda (Fleur), Catalina Denis (Jessica), David Baïot (Stan), Yannig Samot (Gilles), Guillaume Faure (Benjamin), Serena de Mouroux-Phelan (Emilie), Rébecca Benhamour (Copine Emilie), Marion Christmann (Carole), Annabelle Le Cam (Margaux), Jonathan Bizet (Le serveur), Stéphane Lardot (Le paparazzi), Gaëlle Merle (La maîtresse de Fleur), Jean-Marc Layer (Le juge), David Forgit (Anthony), Alain Buron (Le prêtre)