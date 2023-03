« Koh-Lanta : le Feu Sacré » du 28 mars : conseil surprise, qui sera éliminé ce soir ? (épisode 6)

5 ( 4 )

« Koh-Lanta : le Feu Sacré », épisode 6 du mardi 28 mars 2023 – Après l’abandon de Benjamin et l’élimination de Rudy la semaine dernière, place à l’épisode 6 de « Koh-Lanta : le Feu Sacré ». Et ce soir, une épreuve individuelle et un conseil surprise attendent les aventuriers de Koh-Lanta ! Certains aventuriers sont affaiblis par le manque de nourriture, l’aventure aux Philippines monte d’un cran ce soir.







Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







« Koh-Lanta : le Feu Sacré », présentation de l’épisode 6 du 28 mars

Dans l’archipel de Caramoan, aux Philippines, les naufragés en voient de toutes les couleurs. Et le talisman du Feu Sacré va encore les surprendre. Entre volupté pour les uns, et disette pour les autres, le détenir sera un avantage psychologique de poids. L’aventure est intense, mais des amitiés fortes, et des stratégies fines, se tissent sur ces plages de sable blanc, si loin de la France.

Ce soir, Denis annonce une épreuve individuelle et un conseil surprise aux aventuriers !

VIDÉO Koh-Lanta bande-annonce de l’épisode 6

