Ici tout commence du 3 mars : Teyssier sur le départ (résumé + vidéo épisode 613)

Ici tout commence du 3 mars, résumé et vidéo extrait épisode 613 – Teyssier est sur le départ ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Emmanuel est prêt à céder au chantage de Cardone et quitter l’institut pout partir à Lille !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 3 mars 2023 – résumé de l’épisode 613

Prêt à tout pour protéger Axel, Teyssier hésite à sacrifier son avenir à l’Institut. Il annonce à Constance qu’il va démissionner et quitter l’institut. Constance est prête à le suivre à Lille.

Pendant ce temps, Hortense et Eliott se lancent des défis. En cuisine, la nouvelle brigade parvient à convaincre Théo et Antoine..



Ici tout commence du 3 mars 2023 – vidéo premières minutes

