Ici tout commence spoiler : le secret de Mehdi fait plonger Zacharie (vidéo épisode du 24 mars)

4.6 ( 10 )

Ici tout commence spoiler – Les secrets sont dévoilés les uns après les autres cette semaine dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, c’est le secret de Mehdi qui va être révélé ! Un secret qui va faire plonger Zacharie Landiras…

Et pour cause, Mehdi a écrit qu’Hortense et lui sont derrière toutes les créations de Zacharie depuis l’été dernier !







Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Lisandro surprend Anaïs et Théo ! (vidéo épisode du 23 mars)







Publicité





Aujourd’hui, c’est le secret de Mehdi qui est dévoilé à tout l’institut. Et celui-ci concerne Zacharie : il affirme qu’Hortense et lui sont derrière toutes les créations du professeur de pâtisserie depuis l’été dernier ! Landiras est dans de mauvais draps, et Teyssier savoure.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 628 du 24 mars 2023, le secret de Mehdi révélé



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note