« Insaisissables » : votre film ce soir sur M6 (7 mars)

« Insaisissables », c’est le film en rediffusion qui vous attend ce soir sur M6. Un film réalisé par Louis LETERRIER avec Jesse EISENBERG et Mark RUFFALO dans les rôles principaux.







A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou sur 6PLAY via sa fonction direct.







« Insaisissables » : l’histoire

J Daniel Atlas, Merritt McKinney, Henley Reeves et Jack Wilder sont des as dans leur domaine. Ils forment un groupe de brillants magiciens et illusionnistes, surnommé les Quatre Cavaliers. Lors d’un de leurs numéros à Las Vegas, ils ont réussi à dévaliser une banque située à Paris. Un banquier véreux a également fait les frais de leur génie : sa fortune a été distribuée au public. Expert en tours de magie sophistiqués, un certain Thaddeus est appelé en renfort par les forces de l’ordre. S’engage alors un jeu du chat et de la souris entre ces Robins des bois des temps modernes et la police…

Avec Jesse EISENBERG (J. Daniel Atlas), Mark RUFFALO (Dylan Rhodes), Woody HARRELSON (Merritt McKinney), Isla FISHER (Henley), Dave FRANCO (Jack Wilder), Mélanie LAURENT (Alma Dray), Morgan FREEMAN (Thaddeus Bradley), Michael CAINE (Arthur Tressler)



VIDEO « Insaisissables », la bande-annonce

