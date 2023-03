Un si grand soleil du 7 mars : Mélissa dérape (résumé et vidéo épisode 1100 en avance)

5 ( 5 )

Un si grand soleil du 7 mars, spoiler résumé de l’épisode 1100 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre épisode inédit de « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mardi 7 mars 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Un jeune tente d’ouvrir un mobilhome au camping… Pendant ce temps là, Gary et son collègue nettoient les allers. Gary entend un bruit suspect et comprend. Le jeune tente de s’échapper, Gary appelle la police.







James est avec son boss, ils parlent de Mélissa et se réjouissent du succès de la vidéo. James lui explique qu’elle ne fera sûrement pas d’autres vidéos, il pense qu’ils y sont allés un peu fort.



De son côté, Mélissa pleure chez elle et ne répond pas alors que ça frappe à la porte. C’est Inès, Mélissa lui dit que la vidéo est en ligne sur une plateforme en France. On l’a reconnue dans le tram. Inès lui dit qu’elle doit aller chez les flic, mais Mélissa a honte et a peur qu’on ne la croit pas.

Au camping, Akim arrête le jeune cambrioleur, Tom. Gary lui demande son âge, il vient d’avoir 16 ans. Il lui dit qu’il est en galère, il fait les coups qui se présentent… Gary demande à parler à Akim, il ne veut pas porter plainte mais Akim lui dit que ça ne changera pas grand chose. Gary lui dit que c’est un gamin.

Mélissa appelle James, il lui dit qu’ils vont pouvoir passer à la suite. Elle lui dit qu’elle ne recommencera jamais. Elle lui reproche de l’avoir publiée en France, elle lui demande de retirer la vidéo. James lui dit que ce n’est pas aussi simple. Il lui demande 3.000 euros pour retirer la vidéo ! Mélissa réunit des affaires dans un sac et sort…

Au commissariat, Akim interroge Tom. Il a déjà un casier mais n’avait rien fait depuis six mois. Akim lui explique que c’est de la récidive et a 16 ans il risque la prison. Sa mère ne répond pas, ils doivent le garder en attendant.

Aux Sauvages, la serveuse de Victor lui explique que son frère, Tom, a été arrêté et il est au commissariat. Il lui dit d’aller s’en occuper.

Mélissa revend toutes ses affaires pour avoir un peu d’argent. Elle va ensuite demande à Enzo de lui prêter 3.000 euros, Enzo ne comprend pas et lui demande pourquoi. Mélissa lui dit qu’elle ne peut pas lui expliquer, Enzo refuse.

La soeur de Tom arrive au commissariat. Elle explique à Akim que leur mère n’est pas en état de s’occuper de lui et leur père n’est plus là. Akim lui conseille de contacter son avocate. Ils sortent et elle l’engueule.

Enzo appelle Inès, il ne comprend plus Mélissa. Il pense qu’elle va disparaitre avec leur argent. Inès lui dit de ne pas la juger sans savoir… Elle lui dit qu’il n’a aucune idée de ce qu’elle traverse et raccroche, elle retrouve sa mère. Inès parle à Mo des problèmes de Mélissa.

Noémie et Ludo font une séance d’équithérapie. Akim les rejoint et leur parle de Tom. Il lui rappelle son adolescence… Tom risque de se retrouver dans un centre fermé, Akim a peur pour lui mais ne peut rien faire.

Inès appelle Mélissa, elle lui propose de passer la soirée avec elle. Mélissa refuse et raccroche, elle rentre au 101 après la fermeture et vole de l’argent dans le coffre !

