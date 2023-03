« Laissez-vous guider » du 7 mars 2023 : ce soir « Les merveilles de la Renaissance »

5 ( 3 )

« Laissez-vous guider » du 7 mars 2023 – Ce mardi soir à la télé, France 2 vous propose un inédit du magazine « Laissez-vous guider » avec Stéphane Bern et Lorànt Deutsch. Au programme aujourd’hui, le numéro intitulé « Les merveilles de la Renaissance ».







Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 ou sur France.Tv (replay, streaming vidéo, avant-première).







« Laissez-vous guider » du 7 mars 2023 : le programme

Dans ce nouveau numéro de Laissez-vous guider, Stéphane Bern et Lorànt Deutsch, grands passionnés d’histoire et de patrimoine, vont vous faire découvrir les merveilles de la Renaissance. Un parcours historique et touristique autour de l’explosion artistique et culturelle que vit la France au XVIe siècle, et qui va notamment les mener du Louvre, à Paris, à la vallée de la Loire, où l’on construit alors de somptueux châteaux. Grâce à la magie de la 3D, nos deux guides très spéciaux feront revivre les plus spectaculaires constructions de l’époque aujourd’hui disparues, imaginées par de grands personnages comme Léonard de Vinci, Catherine de Médicis ou le roi Henri IV. Laissez-vous guider à la découverte des merveilles de la Renaissance, comme vous ne les avez jamais vues !

Les reconstitutions en 3D



Le palais rêvé de Léonard de Vinci : On l’oublie souvent, mais c’est en France que Léonard de Vinci a passé les dernières années de sa vie, où il imagine pour le roi François Ier un palais spectaculaire à Romorantin, dans le Loir-et-Cher. Avec 400 mètres de façade, des aménagements ultra modernes et des logements pour une cour de 15 000 personnes, c’est un projet titanesque. Mais la mort de Vinci en 1519 mettra définitivement un terme au projet.

La Grande Hermine : Riche en recherches et en inventions, la Renaissance est aussi marquée par la découverte de nouveaux territoires, qu’on appelle alors le Nouveau Monde. Quarante ans après Christophe Colomb, le Breton Jacques Cartier se lance à son tour à l’assaut des mers et découvre le Canada, à bord d’un navire entré dans l’histoire : la Grande Hermine.

L’évolution du château de Chenonceau : Avec son pont-galerie qui enjambe le Cher, un affluent de la Loire, c’est l’un des plus beaux châteaux construits à la Renaissance. Mais il n’a pas toujours eu cette allure unique… Au début du XVIe siècle, Chenonceau n’est qu’un « petit » palais, influencé par ceux de la flamboyante Venise, avant que ses deux plus célèbres propriétaires, Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, ne le transforment en la merveille que l’on connaît aujourd’hui !

L’Hôtel de la Reine : A Paris, Catherine de Médicis, reine de France et mère de trois rois de la Renaissance, se fait construire près du Louvre un magnifique hôtel particulier, où elle passera les 15 dernières années de sa vie. Un palais où elle s’adonne notamment à sa grande passion : l’observation des astres et l’astronomie.

La pompe de la Samaritaine : Le roi Henri IV fait construire au tout début du XVIIe siècle un bâtiment révolutionnaire : la pompe de la Samaritaine, accolé au Pont-Neuf, aujourd’hui le plus ancien pont de Paris. Elle permet alors de puiser l’eau de la Seine pour alimenter les fontaines du centre de la capitale, ce qui améliore grandement la vie quotidienne des Parisiens.

« Laissez-vous guider » à la découverte des merveilles de la Renaissance, comme vous ne l’avez jamais vue !

