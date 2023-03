« Koh-Lanta, Le Feu Sacré » : qui a été éliminé lors de l’épisode 3 ? (résumé + replay 7 mars)

5 ( 4 )

Koh-Lanta, Le Feu Sacré, épisode 3 du mardi 7 mars 2023 – C’est parti pour l’épisode 3 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ». Après l’élimination d’Emin lors du premier conseil rouge, Héléna comprend que tout le monde l’a dans le viseur. Elle s’explique et leur assure qu’elle s’est mal exprimée après le parcours du combattant.







Le jeu de confort est déjà annoncé, les aventuriers découvrent des plateformes sur les deux camps. Ils ont jusqu’au lendemain pour s’entrainer ! Il va falloir trouver les meilleurs en équilibre. Mais alors que les rouges s’entrainent, Martin se blesse dans l’eau !

Chez les jaunes, les tensions sont présentes… Certains reproches à d’autres d’être inactifs. Tania et Benjamin sont dans le viseur. Et chez les rouges, le kit de pêche permet de préparer un bon repas ! Mais Elodie oublie de vider les poissons et en plus les fait tomber dans les cendres ! Tout le monde se plaint de la cuisson.







Le lendemain matin, convocation au jeu de confort. Le talisman est remis en jeu, Rudy le replace sur la torche du feu sacré ! Et à la clé aujourd’hui : 3kgs de riz, et un moment dans les rizières avec des locaux. Les aventuriers rêvent de ce confort et vont tout donner.



Tirage au sort chez les femmes rouges, c’est Anne-Sophie qui ne peut pas participer à ce jeu de confort. Coup dur, les rouges l’avaient désignée comme équilibriste ! Et chez les hommes jaunes, c’est Gilles qui ne participe pas.

Place au jeu de confort Martin est équilibriste chez les rouges, Grace chez les jaunes. Martin fait que tomber ! Grace tombe alors qu’elle était bien avancée. Les deux aventuriers peinent à trouver leur équilibre. Grace est la première à réussir, toute l’équipe doit ensuite monter sur une plateforme. C’est serré sur la fin mais c’est une victoire des jaunes !

Les jaunes remportent donc la récompense, mais aussi le talisman du feu sacré. Rudy donne le talisman à Tania !

Les rouges rentrent dépités sur leur camps. Et en plus le feu est à moitié éteint ! Ils arrivent à le raviver. Martin avoue qu’il n’a pas le moral. Il reproche à ses équipiers un excès de confiance. Pendant ce temps là, les jaunes profitent de leur confort dans la rizière.

Alexandre se sent en danger chez les rouges et cherche un collier d’immunité, tout comme Elodie qui se sent elle aussi menacée. Et en cherchant, Alexandre trouve du manioc.

Les jaunes rentrent avec le précieux riz. Mais ils sont raisonnables : il leur reste du manioc et ils vont le privilégier. Et le feu sacré fait parler… Quentin doute de Tania et n’apprécie pas qu’elle ait parlé à Rudy pour avoir le talisman.

Le lendemain, les jaunes comptent en coquillages pour gérer le riz. Et ils préparent un premier repas. Les jaunes savourent ce petit déjeuner ! C’est ensuite déjà la convocation pour l’épreuve d’immunité.

Pour cette épreuve d’immunité, il faut reconstituer une pieuvre à l’aide de 11 cordes. Mais il faut d’abord aller chercher la table le plus vite possible. La tête et les jambes ! Mais d’abord, nouveau tirage au sort. Chez les hommes jaunes, Frédéric tire la boule noire. Chez les femmes rouges, c’est Elodie.

Les jaunes ramènent leur table les premiers et prennent donc de l’avance. Et si les rouges rattrapent finalement leur retard, c’est une nouvelle victoire des jaunes ! La troisième d’affilée et ils repartent avec le totem synonyme d’immunité. Les rouges vont donc encore devoir affronter le conseil. Denis annonce à Tania qu’avec son talisman elle va avoir un pouvoir important lors du conseil des rouges : donner son pouvoir de protection à l’un d’eux. Et pour l’aider à faire son choix, elle va passer un moment avec eux.

De retour sur le camps, les jaunes tentent d’influencer Tania. Grace lui dit que si elle décide de sauver Rudy, elle se met en danger et se tire une balle dans le pied… Ils pensent que les rouges vont tenter de la manipuler. Il est temps pour Tania d’aller chez les rouges.

Chez les rouges, Elodie stresse et pense qu’elle va être éliminée. Elle pleure et les autres essaient de lui faire comprendre que rien n’est décidé. Elodie cherche un collier d’immunité et finit par décider de leur faire croire qu’elle en a trouvé un…

Tania débarque chez les rouges. Elodie lui parle et Tania ne sait pas quoi penser… Tania va ensuite discuter avec Rudy. Tania décide de suivre les consignes jaunes en ne protégeant pas Rudy. Elle va protéger Christine.

Le conseil rouge, et l’aventurier éliminé est…

C’est l’heure du deuxième conseil des rouges. Pas de collier, Tania donne son pouvoir à Christine. Et c’est finalement Alexandre qui est éliminé !

Si vous avez manqué l’épisode 3 ce 7 mars 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 14 mars pour suivre l’épisode 4 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ».

