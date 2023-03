« La deuxième étoile » : votre film ce soir sur France 2 (5 mars)

5 ( 1 )

« La deuxième étoile » de et avec Lucien Jean-Baptiste, est en mode rediffusion ce dimanche soir sur France 2.







A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne et comme toujours en streaming sur France.TV et sa fonction direct.







« La deuxième étoile » : histoire, résumé, synopsis

Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer les fêtes à la montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se passer. C’est sans compter sur sa mère qui débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont pas envie de partir, Jojo qui lui confie son Hummer et sa femme qui lui annonce qu’elle doit s’occuper de son père qu’elle n’a pas revu depuis qu’elle a fait le choix d’épouser Jean-Gabriel. Mais pour Jean-Gabriel, la famille c’est sacré et Noël aussi !

Avec : Lucien Jean-Baptiste (Jean-Gabriel Élisabeth), Firmine Richard (Bonne Maman, Marie-Thérèse), Anne Consigny (Suzy Élisabeth), Roland Giraud(Papy André), Loreyna Colombo (Manon), Ludovic François (Ludovic)



Le saviez-vous ?

– Il s’agit de la suite du film « La première étoile » sorti en 2009.

– Contrairement au premier film, le succès n’a pas été au rendez-vous tant sur le plan critique qu’en terme d’entrées en salles. À peine 415 592 spectateurs du côté du box-office contre 1.6 million pour le premier.

– Via une scène flashback, un hommage a été rendu à la regrettée Bernadette Lafont qui campait le rôle de Madame Morgeot dans le premier volet.

– Le tournage du film s’est essentiellement déroulé en Haute-Savoie, commune des Gets.

« La deuxième étoile » : la bande-annonce

Comme toujours on termine avec la bande-annonce officielle de votre film…

