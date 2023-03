The Voice : résumé et replay des 2èmes auditions à l’aveugle (4 mars 2023)

5 ( 5 )

The Voice du samedi 4 mars 2023, résumé et replay – C’est parti pour la deuxième soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2023 de « The Voice, la plus belle voix ». Zazie, Bigflo & Oli, Amel Bent et Vianney continuent la formation de leurs équipes.







Andreea, 18 ans, ouvre cette deuxième soirée en interprétant un titre culte de James Brown « It’s a Man’s Man’s Man’s World ». Elle fait retourner Bigflo & Oli, ainsi que Vianney. Elle choisit de rejoindre l’équipe de Vianney.

Kiona enchaine, elle n’a que 16 ans et reprend « Vie d’artiste » de La Zarra. Tous les coachs se retournent sur sa voix ! Amel l’a trouvée bouleversante. Kiona choisit de rejoindre l’équipe de Vianney.







On poursuit avec Ddöve, qui chante « Disco Inferno » de The Tramps. Mais personne ne se retourne sur sa prestation.



Place à Thomas, 22 ans, qui reprend « Caravane » de Raphaël. Zazie est la première à se retourner, Vianney la suit sur les toutes dernières notes. Zazie n’apprécie pas, elle décide d’utiliser son super block ! Thomas rejoint donc son équipe.

Micha, 17 ans, enchaine avec « Stand up » de Cynthia Erivo. Il vient de Guyane ! Amel Bent, Zazie, et Bigflo & Oli se retournent quasiment en même temps, Vianney enchaîne peu de temps après. Il choisit de rejoindre Amel !

Elio, 19 ans, chante « Salope » de Bigflo & Oli. Et c’est justement Bigflo & Oli qui finissent par se retourner, suivis de Zazie dans les derniers instants. Bigflo est très ému et laisse couler des larmes. Elio choisit de rejoindre l’équipe de Bigflo & Oli.

Place à Margaryta, 33 ans, qui vient d’Ukraine. Elle reprend une chanson ukrainienne, « 1944 » de Jamalala, la gagnante de l’Eurovision 2022. Personne ne se retourne !

On continue avec Max, qui chante « Creep » de Radiohead. Amel se retourne la première, Zazie suit, Vianney et Bigflo & Oli. Carton plein ! Il hésite mais décide de rejoindre l’équipe de Zazie.

Awan, 24 ans, participe au casting pour la 8ème fois et est très ému de faire ces auditions à l’aveugle. Il reprend « Money, money, money » de Abba. Amel Bent et Zazie se retournent. Il choisit de rejoindre Zazie.

Thays, 25 ans, chante « Papaoutai » de Stromaé. Vianney appuie sur les toutes dernières notes, c’est trop tard !

Place à un groupe, Los Malunos. Ils chantent « Le temps » de Tayc. Bigflo buzze contre l’avis d’Oli ! Ils rejoignent donc leur équipe mais Oli annonce qu’il n’était pas d’accord.

On poursuit avec Nina qui reprend « Listen » de Beyoncé. Aucun coach ne se retourne mais ils notent un mauvais choix de chanson malgré beaucoup de talent.

Ludmilla, 24 ans, a joué dans « Lupin » avec Omar Sy. Elle chante « Taxi » d’Angèle. Bigflo et Oli se retournent, suivis de Vianney à la toute fin. Ludmilla décide d’aller dans l’équipe d’Amel Bent !

The Voice du 4 mars 2023, le replay

Cette deuxième soirée de la saison 2023 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 2ème prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur MYTF1 en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 11 mars 2023 pour l’épisode 3 !

