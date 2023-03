La meilleure boulangerie de France : qui a gagné en Alsace ? (résumé semaine du 6 au 10 mars)

5 ( 3 )

La meilleure boulangerie de France du 6 au 10 mars 2023 – La dixième semaine de la saison 10 inédite de « La meilleure boulangerie de France » s’est achevée vendredi soir sur M6. Le jury, composé cette année de Norbert Tarayre, Noëmie Honiat et Bruno Cormerais, a désigné la meilleure boulangerie de la semaine, qui représentera l’Alsace en finale.







Quelle boulangerie a gagné cette semaine ? Il s’agit de la boulangerie d’Elodie et Jimmy dans le Bas-Rhin, que vous avez pu découvrir lundi.

La meilleure boulangerie de France du 6 au 10 mars : récap et gagnant de la semaine

Pour cette dixième semaine de la saison, le jury était en Alsace.



🔵 Lundi 6 mars, c’est la boulangerie d’Elodie et Jimmy dans le Bas-Rhin qui a remporté la victoire avec l’excellente moyenne de 9,4/10 (9,5/10 pour la boutique, 9,5/10 pour le produit signature, 9/10 pour le pain, et 9,5/10 pour le défi de Norbert sur le thème du Raifort).

🔵 Mardi 7 mars, c’est la boulangerie de Janine dans le Bas-Rhin qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,9/10 (9/10 pour la boutique, 9/10 pour le produit signature, 9/10 pour le pain, et 8,5/10 pour le défi de Norbert sur le thème de la choucroute).

🔵 Mercredi 8 mars, c’est la boulangerie d’Adèle et Mathieu dans le Bas-Rhin qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,4/10 (9/10 pour la boutique, 8/10 pour le produit signature, 8/10 pour le pain, et 8,5/10 pour le défi de Norbert sur le thème du feunouil).

🔵 Jeudi 9 mars, c’est la boulangerie de Michael et Alexandre dans le Bas-Rhin qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,1/10 (8/10 pour la boutique, 8/10 pour le produit signature, 7,5/10 pour le pain, et 9/10 pour le défi de Norbert sur le thème du miel de sapin).

🔵 Vendredi 10 mars, c’est la boulangerie de Clarisse et Rémy qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,4/10 (9/10 pour la boutique, 8/10 pour le produit signature, 8/10 pour le pain, et 8,5/10 pour le défi de Norbert sur le thème de la saucisse knack).

A l’issue de cette dixième semaine de compétition, le jury est ensuite passé aux délibérations finales pour désigner la meilleure boulangerie de la semaine, qui représentera l’Alsace pour la grande finale nationale de la saison. Et ils ont annoncé leur verdict : c’est la boulangerie d’Elodie et Jimmy dans le Bas-Rhin qui est la meilleure de la semaine et poursuit donc la compétition ! On les retrouvera en finale à Paris dans quelques semaines.

Rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine de la Meilleure Boulangerie de France. Norbert Tarayre, Noëmie Honiat et Bruno Cormerais seront en Rhône-Alpes.

Rappel de la présentation de la nouvelle saison

Le tour de France le plus gourmand de la télévision repart pour une nouvelle saison. Et pas des moindres puisqu’il s’agit de la 10e saison ! 10 ans déjà que notre jury parcourt les routes de France à la recherche des meilleurs artisans boulangers, ceux qui vous régalent jour après jour de leurs bons pains, de leurs gourmandes viennoiseries et de leurs succulentes pâtisseries. 10 ans à regarder évoluer les pratiques boulangères, avec ses nouvelles tendances mais aussi avec son retour permanent aux terroirs et aux recettes ancestrales. 10 ans que « La meilleure boulangerie de France » récompense le plus talentueux d’entre eux !

