Les 12 coups de midi du 7 mars : Florian éliminé, Julie devient Maître de Midi

Les 12 coups de midi du 7 mars 2023, élimination de Florian – C’est fini pour Florian dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Il a été éliminé ce mardi midi et repart avec une cagnotte s’élevant à 95.838 euros de gains et cadeaux.

Florian a été défié par Julie ce midi et sur une question d’histoire particulièrement compliquée, Florian n’a pas trouvé la bonne réponse et a été éliminé.







Les 12 coups de midi du 7 mars 2023, Florian éliminé

C’est Julie qui a ensuite remporté le Coup Fatal, elle est donc devenue Maître de Midi. Elle est enseignante spécialisée pour les enfants sourds et elle a signé un Coup de Maître à

Du côté de l’étoile mystérieuse, toujours rien de plus. On reste avec la photo de fond, un paysage en Irlande. Et comme Julie n’a pas fait de Coup de Maître, pas de proposition aujourd’hui.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Adrien Ménielle, Christophe Lambert

Les 12 coups de midi du 7 mars, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

