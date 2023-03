Les feux de l’amour : les résumés spoilers du 13 au 17 mars 2023

4.4 ( 7 )

Les feux de l’amour spoilers et résumés en avance du 13 au 17 mars 2023 – Que va-t-il de passer cette semaine dans votre série quotidienne de TF1 « Les feux de l’amour » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, vous propose de découvrir dès maintenant un aperçu de ce qui vous attend. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par le retour d’Adam, torturé par le meurtre d’A.J.







De son côté, Amanda entreprend les démarches pour savoir si Hilary est sa soeur jumelle.

Voici les spoilers des « Feux de l’amour » pour la semaine du 13 au 17 mars 2023

Lundi 13 mars 2023 : Lola apprend que Kyle et Summer cherchent une maison pour habiter ensemble et cela la touche plus qu’elle ne le voudrait. Tout semble se passer à merveille pour le lancement de l’entreprise de Phyllis.



Mardi 14 mars 2023 : Adam est rentré du Kansas. Des souvenirs lui reviennent. Il se sent très mal et culpabilise pour le meurtre d’A.J. Chelsea tente de le rassurer, en vain. Jack rend visite à William à son bureau, ce qui est rare. Il tient à lui dire qu’il est très fier de lui. Il insiste sur le fait qu’il serait temps qu’il trouve le grand amour, avant qu’il ne soit trop tard.

Mercredi 15 mars 2023 : Mariah passe prendre des nouvelles de Sharon, avant d’aller confier à Lola ses inquiétudes au sujet du rôle que joue sa mère dans la vie d’Adam. Lola présente ses excuses à Théo.

Jeudi 16 mars 2023 : Abby est inquiète à cause d’un message reçu par Chance. Paul lui propose un poste d’inspecteur au sein de la police de Genoa City. Abby est contre, mais elle accepte cette proposition car Chance y tient particulièrement. Alyssa rencontre Chance et lui pose des questions sur son séjour à Las Vegas avec Adam. Amanda impose une liste de directives à l’entreprise ChancellorComm, afin qu’il ne puisse pas y avoir de litiges lors de la divulgation de contenus. William prend cela à titre personnel et la rassure. Amanda fait un don de sang. Nate est perplexe quant à son groupe sanguin qui est rare : B-. Hilary avait le même. Amanda souhaite savoir si elles ont un lien de parenté. Victoria a une discussion avec Dan, qui est mécontent des ventes des divisions Newman. Elle soupçonne que son père le manipule pour la faire changer d’avis. Nikki explique à Victoria le nouveau concept du Grand phénix : L’expérience inédite.

Vendredi 17 mars 2023 : Avec l’aide de Nate, Amanda entreprend les démarches qui lui permettront de savoir si elle est la sœur jumelle d’Hilary. Mais elle a besoin de Devon qui, lui, ne sait pas encore s’il souhaite aider Amanda. Adam décide de quitter la ville pour s’isoler dans un motel. Il passe chez Sharon pour la prévenir et lui révèle l’endroit où il compte aller. Noah demande à Adam de ne plus remettre les pieds chez Sharon car elle doit se concentrer sur sa guérison. Furieuse, Chelsea se rend au ranch pour dire ce qu’elle a sur le cœur à Nikki et Victor.

Les feux de l’amour du 13 mars 2023, les premières minutes en vidéo

Pour les plus impatients, les premières minutes de l’épisode du lundi 13 mars sont disponibles en ligne sur myTF1.

Les feux de l’amour, le casting

Avec : Eric Braeden (Victor Newman), Melody Thomas Scott (Nikki Newman), Joshua Morrow (Nicholas Newman), Sharon Case (Sharon Newman), Tracey E. Bergman (Lauren Fenmore Baldwin), Peter Bergman (Jack Abbott), Lauralee Bell (Christine Blair Williams), Doug Davidson (Paul Williams)

Et pour voir ou revoir vos épisodes des Feux de l’Amour, rendez-vous sur myTF1.

Du lundi au vendredi, retrouvez « Les feux de l’amour » à 11h sur TF1.

