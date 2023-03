« Les témoins amoureux » : votre téléfilm ce 15 mars sur TF1 (histoire et interprètes)

4.4 ( 7 )

« Les témoins amoureux » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 15 mars 2023







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Les témoins amoureux » : l’histoire

Jack Chandeller, une ancienne star de la chanson, et Betty Woodward, professeure de poésie à l’université, se détestent depuis dix ans. Quand leurs deux meilleurs amis, Naomi et Simon, leur demandent d’être témoins à leur mariage et de leur composer une chanson originale, tous les deux sont contraints de travailler ensemble. Ils vont alors découvrir qu’ils se sont trompés l’un sur l’autre et qu’ils ont plus de points communs qu’ils ne le pensaient.

Les témoins amoureux, interprètes et personnages

Avec : James Denton (Jack Chandeller), Sherri Saum (Betty Woodward), Julia Benson (Naomi), Peter Benson (Simon), John B. Lowe (Le professeur Dodson)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « L’amour entre deux pages ».

