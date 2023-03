Ligue Europa Conférence : suivre Nice / Sheriff en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 1 )

UEFA Europa Conference League – Nice / Sheriff en direct, live et streaming, c’est ce soir sur W9. Après la Ligue des Champions et la qualification du Real Madrid hier soir, place aux huitièmes de finale retours de la Ligue Europa Conférence ce jeudi soir. L’OGC Nice, dernier club français encore en course au niveau européen, reçoit le FC Sheriff Tiraspol pour une qualification en quarts de finale.







Publicité





Un match à suivre dès 20h50 sur W9, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Publicité





Après leur victoire à l’aller (1-0), les joueurs de l’OGC Nice vont tout donner ce soir à domicile pour prolonger leur rêve européen. Le dernier club français encore en lice dans une compétition européenne réussira-t-il à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence ?

Nice / Sheriff – Composition des équipes

🔵 Nice (composition probable) : Schmeichel – Viti, Ndayishimiye, Todibo – Lotomba, Rosario, Thuram, Amraoui – Boudaoui – Laborde, Moffi



Publicité





🔵 Sheriff (composition probable) : Koval – Radeljic, Garananga, Kiki – Zohouri, Diop, Badola, Kyabou, Akanbi – Tapsoba, Atiemwen

Nice / Sheriff en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur W9 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00, match commenté par Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri.

Si vous n’êtes pas devant votre télé, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Europa Conference League.

Après leur victoire à l'aller, les joueurs de l'@ogcnice donneront tout à domicile pour prolonger leur rêve européen 💪#UECL – Nice / Sheriff Tiraspol, jeudi à 20:50 en direct ⚽ #OGCNFCS #UECL @europacnfleague pic.twitter.com/9oV2MGeOta — W9 (@W9) March 16, 2023

Nice / Sheriff, huitième de finale retour de la Ligue Europa Conférence, un match évènement à suivre ce soir dès 20h50 sur W9.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note