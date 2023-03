Un si grand soleil du 17 mars : Christian dupe Alix (résumé et vidéo épisode 1107 en avance)

5 ( 4 )

Un si grand soleil du 17 mars, spoiler résumé de l’épisode 1107 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre épisode inédit du feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 17 mars 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Mélissa est seule sur la plage… Elle sourit en regardant le levé du soleil. Pendant ce temps là, James retrouve Tresson. Il lui reproche de ne pas gérer Mélissa, à cause de laquelle il a du aller au commissariat. James lui assure que tout est sous contrôle, Tresson ne veut plus en entendre parler. Il lui laisse une semaine, après il ne bossera plus avec lui !







Florent reçoit un appel de Mélissa, elle lui dit qu’elle a lancé un appel à témoins pour trouver d’autres victimes et que ça a marché. Elle lui dit qu’elle a rencontré une autre fille avec Enzo. Florent craint les répercutions, il pense qu’elle ne devrait pas enquêter de son côté. Il lui dit de ne plus rien faire. Mélissa est déçue et en parle à Inès au 101. Inès lui parle de l’association de victimes, mais Mélissa n’en peut plus de raconter son histoire à tout le monde…



Marc est venu voir Alix, il a des photos à lui montrer pour une éventuelle expo. Marc lui parle de la vente aux enchères organisée par Christian à Paris, qui va vendre 600.000 euros chaque toile de Definod ! Alix fait mine de savoir mais elle tombe de haut et ça l’énerve. Alix appelle Christian, il lui dit qu’il vient de revenir à Montpellier et qu’il va passer la voir.

Ulysse vient parler à son ex, Chaligny, et le nargue au sujet de son livre qui n’est jamais sorti. Alix appelle Claudine au sujet de Christian et la plus-value qu’il va se faire. Elle ne compte pas se contenter des 500.000 euros mais Claudine lui dit que c’est trop tard, c’est vendu.

Au commissariat, Becker annonce à Aya que le procureur a décidé de classer l’affaire sans suite. Elle est dégoûtée.

Mélissa rejoint Enzo, elle lui dit qu’elle va réussir à convaincre Ambre de porter plainte. Ils vont passer la soirée ensemble, Mélissa doit juste passer récupérer des affaires chez elle. Enzo l’accompagne. Mélissa retrouve le sourire.

Hélène et Alix attendent Christian, Hélène n’était même pas au courant de son retour. Alix demande à Christian 25% sur la vente des toiles. Christian leur annonce que 500.000 euros pour avoir créer de toute pièce un faux artiste, c’est largement suffisant ! Alix le menace de faire révéler toute la vérité mais Christian lui rappelle que ça lui coûterait très cher… Il s’en va, Hélène reste sans voix et le rattrape. Il lui dit qu’il savait depuis le début, il rigole quand elle lui parle d’eux. Christian lui dit que le film est fini.

Mélissa passe chez elle avec Enzo, quelqu’un surveille et passe un appel pour prévenir qu’elle est là.

Ulysse offre une toile à Bilal. Il est très touché et adore. Ulysse le remercie, il lui a donné envie de peindre à nouveau.

James attend Mélissa en bas de chez elle. Il lui dit qu’il va aller retirer sa plainte. Enzo dit à James de la lâcher. Mélissa lui assure qu’il va payer. James provoque Enzo…

VIDÉO Un si grand soleil du 17 mars extrait, Christian largue Hélène

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

