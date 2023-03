« Neige » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 2 (6 mars 2023)

5 ( 9 )

« Neige », c’est le titre du téléfilm inédit diffusé ce soir, lundi 6 mars 2023, sur France 2. Réalisée par Laurent Tuel, cette fiction a reçu le « GRAND PRIX » 2022 du Film Francophone de Télévision au Festival de Cognac 2022.







A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3, mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







« Neige » : l’histoire

Les Alpes, au cœur de l’hiver. Plusieurs notables de la région sont retrouvés assassinés chez eux – une mort particulièrement violente. Le capitaine de police Thomas Delhaye est chargé du dossier. Afin de faire avancer l’enquête, il décide – pour quelques jours – de faire sortir de prison Juliette Hémon, jeune femme incarcérée des années plus tôt pour une affaire étrangement similaire.

Un duo étrange va se former pour mener l’enquête. Celle-ci s’avérera bien plus complexe que prévu. Personne n’en sortira indemne.

Interprètes et personnages

Avec : Frédéric Diefenthal (Thomas Delhaye), Murielle Huet des Aunay (Juliette), Marie Bouvet (Eva), Etienne Diallo (Yacine), Esther Gaumont (Raphaëlle), Camille Durand (Céline), Véronique Kapoian Favel (Michèle Biessy), Louis Bernard (Hugo Czarlewski), Fanny Guidecoq (Maud), Franck Adrien (Médecin ORL), Véronique Kapoian Favel (Michèle Biessy), Karin Martin-Prevel (La juge), Marianne Pommier (La psy).



