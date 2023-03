Sully : votre film avec Tom Hanks ce soir sur France 3 (6 mars)

5 ( 6 )

Sully au programme TV du 6 mars 2023 – C’est une rediffusion qui vous attend ce soir sur France 3 avec le film « Sully » de Clint Eastwood. Porté par Tom Hanks, il s’agit d’un film biographique inspiré de l’histoire vraie de l’amerrissage forcé du vol US Airways 1549 sur le fleuve Hudson en 2009.







À voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming sur France.TV via sa fonction direct.







Sully, le synopsis

Ce 15 janvier 2009, lorsque le commandant Sullenberger, dit « Sully », décolle de l’aéroport LaGuardia de New York, avec son copilote Jeff Skiles, rien ne présage ce qui va se passer à bord du vol US Airways 1549, à destination de Charlotte, en Caroline du Nord… Deux minutes après le décollage, alors que l’Airbus A320 survole le Bronx à plus de 850 mètres d’altitude, des oiseaux heurtent les deux réacteurs. L’impact est aussi soudain que dévastateur. Sully fait alors montre de toute son expérience pour prendre la meilleure décision possible : amerrir sur le fleuve Hudson, face à l’île de Manhattan. L’avion descend et se pose miraculeusement sur l’eau glacée à 15h31, sans faire de victimes.

À propos

– Ce film relate l’histoire vraie d’un pilote de l’US Airways qui sauva ses passagers en amerrissant sur l’Hudson en 2009 alors que son appareil connaissait une panne de moteur. Un homme devenu héros national avant qu’une enquête ne tente de tout remettre en cause.

– Pour réaliser ce biopic, Clint Eastwood ne s’est pas contenté de retranscrire ce qui avait été dit ici ou là. Il est allé à la rencontre du pilote et de son épouse.

– Le réalisateur a filmé le crash de l’appareil exactement au même emplacement que le vrai amerrissage.



VIDÉO Sully, la bande-annonce

Découvrez maintenant la bande-annonce de votre film.

✈ Un film inspiré d'une histoire vraie, Tom Hanks dans la peau d'un pilote d'avion héroïque… « 𝗦𝘂𝗹𝗹𝘆 » de Clint Eastwood, c'est demain à 21.10 ! pic.twitter.com/4gy3VvtC0Z — France 3 (@France3tv) March 5, 2023

