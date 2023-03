N’oubliez pas les paroles du 25 mars : Charlotte aux portes des masters

5 ( 6 )

N'oubliez pas les paroles du 25 mars 2023, 25ème victoire pour Charlotte – Charlotte a passé le cap des 25 victoires ce samedi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N'oubliez pas les paroles ». La maestro continue son formidable parcours et totalise 149.000 euros de gains.







Elle est désormais aux portes des masters, il ne lui manque plus que 10.000 euros pour égaler Laurent, et 11.000 pour le dépasser et rentrer dans le classement des plus grands maestros !

Charlotte intégrera-t-elle les masters lundi soir sur France 2 ?







N’oubliez pas les paroles du 25 mars, 25 victoires pour Charlotte

Dans le détail aujourd’hui, Charlotte a remporté la somme maximale de 20.000 euros sur la première émission en se faisant enfin confiance, et rien du tout sur la seconde émission. Elle sera de retour ce samedi soir pour peut être entrer dans les masters de « N’oubliez pas les paroles » !

N’oubliez pas les paroles du 25 mars 2023, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.



