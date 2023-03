Quotidien du 27 mars 2023 : les invités de Yann Barthès ce soir

5 ( 10 )

Quotidien du 27 mars 2023, les invités – Ce lundi soir et pour bien commencer cette semaine sur TMC, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 19h20 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Publicité





Quotidien du 27 mars 2023 : les invités

➤ Édouard Philippe (ancien Premier ministre, maire du Havre et président du parti Horizons). Très rare dans les médias, il s’exprime en exclusivité ce soir, après avoir tenu le premier congrès de son parti Horizons, ce samedi 25 mars.

Il répondra à toutes les questions de Yann Barthès et son équipe.



Publicité





Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 27 mars 2023 à 19h20 sur TMC.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note